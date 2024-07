Pour le septuple lauréat en Grand Chelem, Mats Wilander, inter­rogé par Eurosport avant la finale de Wimbledon entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, la pres­sion est sur le Serbe.

« Il est très diffi­cile de dire qui, d’un point de vue émotionnel, se sent favori. Je pense qu’à bien des égards, Carlos Alcaraz a proba­ble­ment un senti­ment de soula­ge­ment parce qu’il a gagné Wimbledon. Il a battu Novak à Wimbledon. Il a dit après sa demi‐finale qu’il savait à quoi s’at­tendre en termes de nervo­sité et autres. Je pense qu’il se dira : ‘J’ai encore beau­coup d’an­nées et d’oc­ca­sions de gagner Wimbledon’. Alors que Novak, l’une des raisons pour lesquelles il n’a pas gagné derniè­re­ment est qu’il commence à penser, comme nous tous, que l’heure de la retraite approche. Pas main­te­nant mais dans un, deux ou trois ans. La plupart des gars commencent à devenir un peu nerveux en s’ap­pro­chant de la fin de carrière, et peut‐être que cela le rattra­pera en finale dimanche ».