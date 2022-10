Le monde du tennis est en émoi après l’an­nonce par l’Agence inter­na­tio­nale pour l’intégrité du tennis (ITIA) de la suspen­sion à titre provi­soire de Simona Halep suite à un test anti‐dopage positif au Roxadustat lors du dernier US Open.

Si l’an­cienne numéro une mondiale en double, Rennae Stubbs, a préféré jouer la carte de la prudence à ce sujet, ce n’est pas le cas de la Française Alizé Cornet qui a affiché publi­que­ment son soutien à la Roumaine alors que cette dernière pour­rait être offi­ciel­le­ment condamnée à une suspen­sion ferme dans les prochaines semaines : « Avec toi jusqu’au bout Simona. C’est injuste mais tu gagneras ce combat », a écrit celle qui vient de mettre un terme à sa saison sur Instagram.

Une décla­ra­tion qui peut surprendre alors qu’elle n’hé­si­tait pas à atta­quer, il y a cinq ans, Maria Sharapova, qui reve­nait à l’époque d’une suspen­sion de deux ans pour dopage et qui avait été invitée par plusieurs tour­nois impor­tants comme Stuttgart, Madrid ou Rome. « J’espère que Bernard Giudicelli (le président de la Fédération fran­çaise de tennis de l’époque) tiendra bon sur ses premières décla­ra­tions et ne lui offrira pas d’in­vi­ta­tion pour Roland. Heureusement que je ne fais pas partie du comité qui prendra la déci­sion, sinon je mettrais un bordel pas possible », décla­rait la Niçoise en avril 2017 avant de conclure. « De manière géné­rale, je trouve honteux que la WTA fasse la promo­tion d’une joueuse qui a quand même été déclarée positive. »

Pour rappel, Alizé a elle aussi failli avoir des ennuis en évitant de justesse une suspen­sion en 2018 après avoir manqué trois tests de dépis­tage dans la même année.