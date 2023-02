Nous avons donc rencontré Alizé Cornet hier à Esprit Padel, le centre de Padel fondé par son frère Sébastien. On a parlé padel mais surtout tennis. Alizé était très relax malgré sa défaite au premier tour de l’Open 6e sens de Lyon.

Quand on lui a demandé ce qui avait changé sur le circuit, elle a expliqué que l’am­biance était désor­mais vrai­ment apaisée.

« L’ambiance est aujourd’hui complè­te­ment diffé­rente que les années passées. Avant, c’était la guerre sur le court et en dehors. Dans les vestiaires, on échan­geait peu, main­te­nant c’est tout le contraire. Si je prends l’exemple de Sabalenka, c’est criant. Sur le terrain, elle est à fond et elle veut quelque part vous détruire mais une fois la partie terminée elle est avenante, sympa, pas imbus d’elle‐même. J’avoue que c’est très agréable car toute cette pres­sion c’était vrai­ment pesant et un peu extravagant. »