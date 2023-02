Lors d’une inter­view accordée à Vanity Fair, où il a notam­ment donné son avis sur la cote de popu­la­rité de Novak Djokovic, Toni Nadal a parlé du futur proche de son neveu, Rafa, pour qui les bles­sures s’ac­cu­mulent ces derniers mois.

« Quand vous êtes là depuis tant d’an­nées, comme dans son cas, et après avoir eu tant de problèmes l’année dernière, où il s’est retrouvé trop blessé, je ne pense pas à l’avenir au‐delà du prochain tournoi. On ne sait jamais vrai­ment comment les choses vont se passer. Il est vrai que le corps de Rafael a beau­coup subi, mais il est égale­ment vrai qu’il est dans le circuit profes­sionnel depuis l’âge de 16 ans et cela se paie. C’est beau­coup d’an­nées à frapper la balle et à bouger à haute inten­sité. Quand vous avez cela, il est facile pour le corps de se tromper ici aujourd’hui et là demain. Je suis convaincu qu’il peut soulever le trophée de Roland Garros cette année, et ensuite nous verrons. »

« Et ensuite, nous verrons ». Cette phrase va résonner dans la tête des fans de tennis car elle émet proba­ble­ment l’hy­po­thèse que le Majorquin puisse mettre un terme à sa carrière en cas de titre à Roland‐Garros au prin­temps prochain.