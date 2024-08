Coco Gauff sort d’une olym­piade durant laquelle elle n’a pas concré­tiser ses espoirs de médaille, et ne s’est pas non plus rassurée à Toronto la semaine dernière, en se faisant éliminer très tôt par Diana Shnaider.

L’Américaine a seule­ment 20 ans, mais l’on a déjà pris l’ha­bi­tude de la voir au plus au niveau. Présente à Cincinnati, elle‐même a avoué que gagner était dans son ADN depuis toute petite, mais qu’elle se rendait compte qu’elle avait encore de nombreuses belles années devant elle.

« Je me mets toujours la pres­sion pour en faire plus, mais parfois, c’est juste bien de dire que j’ai bien fait. Je pense que j’es­saie de prendre du recul et de profiter de ce que j’ai fait jusqu’à présent et d’uti­liser cette expé­rience pour me pousser vers l’avant. J’ai 20 ans et j’ai encore beau­coup de chemin à parcourir. La plupart de mes adver­saires dans le top 10 ont 24 ans et plus, sauf Swiatek. J’ai le temps. Je veux gagner main­te­nant parce que j’ai l’ha­bi­tude de gagner si tôt, mais je pense que je peux prendre du recul et me rendre compte qu’il me reste au moins 10 ans dans ce sport. Je veux en profiter. »