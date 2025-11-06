Connue pour son franc‐parler et son caractère parfois volcanique sur le court, Danielle Collins a décidé d’assumer pleinement cette facette de sa personnalité.
Célibataire depuis quelques temps, la joueuse américaine s’est récemment inscrite sur un site de rencontre. Et sa description a le mérité d’être très claire pour les hommes de petite taille que seraient éventuellement intéressés.
« Actuellement joueuse de tennis professionnelle, mais j’aspire en quelque sorte à devenir une femme au foyer traditionnelle. Sans détour. J’ai déjà vécu ma période « boss babe ». Je veux juste élever mes poules, faire des projets pour la maison, faire du pain au levain frais, être une maman chien à la maison et, avec un peu de chance, avoir bientôt des bébés. Si tu comptes mentir sur ta taille, laisse‐moi tranquille. Ici, les petits rois ne sont pas les bienvenus. »
Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 16:16