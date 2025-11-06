Connue pour son franc‐parler et son carac­tère parfois volca­nique sur le court, Danielle Collins a décidé d’as­sumer plei­ne­ment cette facette de sa personnalité.

Célibataire depuis quelques temps, la joueuse améri­caine s’est récem­ment inscrite sur un site de rencontre. Et sa descrip­tion a le mérité d’être très claire pour les hommes de petite taille que seraient éven­tuel­le­ment intéressés.

« Actuellement joueuse de tennis profes­sion­nelle, mais j’as­pire en quelque sorte à devenir une femme au foyer tradi­tion­nelle. Sans détour. J’ai déjà vécu ma période « boss babe ». Je veux juste élever mes poules, faire des projets pour la maison, faire du pain au levain frais, être une maman chien à la maison et, avec un peu de chance, avoir bientôt des bébés. Si tu comptes mentir sur ta taille, laisse‐moi tran­quille. Ici, les petits rois ne sont pas les bienvenus. »