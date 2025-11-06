AccueilInsoliteDanielle Collins (inscrite sur un site de rencontre) cherche un petit copain...
Danielle Collins (inscrite sur un site de rencontre) cherche un petit copain et ne passe pas par quatre chemins : « Si tu comptes mentir sur ta taille, laisse‐moi tran­quille. Ici, les petits rois ne sont pas les bienvenus »

Connue pour son franc‐parler et son carac­tère parfois volca­nique sur le court, Danielle Collins a décidé d’as­sumer plei­ne­ment cette facette de sa personnalité.

Célibataire depuis quelques temps, la joueuse améri­caine s’est récem­ment inscrite sur un site de rencontre. Et sa descrip­tion a le mérité d’être très claire pour les hommes de petite taille que seraient éven­tuel­le­ment intéressés. 

« Actuellement joueuse de tennis profes­sion­nelle, mais j’as­pire en quelque sorte à devenir une femme au foyer tradi­tion­nelle. Sans détour. J’ai déjà vécu ma période « boss babe ». Je veux juste élever mes poules, faire des projets pour la maison, faire du pain au levain frais, être une maman chien à la maison et, avec un peu de chance, avoir bientôt des bébés. Si tu comptes mentir sur ta taille, laisse‐moi tran­quille. Ici, les petits rois ne sont pas les bienvenus. »

