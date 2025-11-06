Officiellement éliminée du Masters féminin de Riyad suite à sa défaite face à Amanda Anisimova, Iga Swiatek n’a décidément pas passé un bon moment sur le court.
En plus de s’être inclinée en trois sets après avoir remporté le premier, la Polonaise a manifestement dû faire face à un supporter un peu éméché dans les tribunes. Et sa plainte envers l’arbitre de chaise n’a rien changé. Extraits.
Iga Swiatek is asking the umpire to remove someone in the crowd who was shouting between 1st & 2nd serves during her match against Amanda Anisimova at the WTA Finals in Riyadh— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 5, 2025
“He’s disturbing the game.”
pic.twitter.com/4DiMON6xMQ
Iga Swiatek : « Il est clairement ivre, pouvez‐vous l’expulser ? Il perturbe le jeu, il crie pendant le deuxième service.
L’arbitre : Je ne peux pas l’expulser pour cela, je vais voir si nous pouvons lui parler.
Swiatek : Il perturbe le jeu, il crie entre le premier et le deuxième service », a‑t‐elle déclaré. »
Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 15:45