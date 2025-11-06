Officiellement éliminée du Masters féminin de Riyad suite à sa défaite face à Amanda Anisimova, Iga Swiatek n’a déci­dé­ment pas passé un bon moment sur le court.

En plus de s’être inclinée en trois sets après avoir remporté le premier, la Polonaise a mani­fes­te­ment dû faire face à un supporter un peu éméché dans les tribunes. Et sa plainte envers l’ar­bitre de chaise n’a rien changé. Extraits.

Iga Swiatek is asking the umpire to remove someone in the crowd who was shou­ting between 1st & 2nd serves during her match against Amanda Anisimova at the WTA Finals in Riyadh



“He’s distur­bing the game.”



pic.twitter.com/4DiMON6xMQ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 5, 2025

Iga Swiatek : « Il est clai­re­ment ivre, pouvez‐vous l’ex­pulser ? Il perturbe le jeu, il crie pendant le deuxième service.

L’arbitre : Je ne peux pas l’ex­pulser pour cela, je vais voir si nous pouvons lui parler.

Swiatek : Il perturbe le jeu, il crie entre le premier et le deuxième service », a‑t‐elle déclaré. »