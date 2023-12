Varvara Gracheva est notre Guest Star du numéro 87 de We Love Tennis Magazine. Comme le dossier portait sur l’état du circuit féminin, nous en avons profité pour lui demander son avis. Sa réponse est pas dénuée de sens.

« Il est certain qu’il existe de vraies diffé­rences par rapport au tennis masculin, mais il faut le voir comme une chance et pas comme un fardeau. Par ailleurs, le marke­ting autour des cham­pionnes du tennis féminin n’est pas aussi précis et perti­nent que chez les hommes. Mais la WTA y travaille, et je pense qu’une des clés est de parvenir à bien valo­riser nos parcours, nos histoires »