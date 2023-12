Lors de l’émis­sion 60 minutes sur CBS, le numéro 1 mondial a livré quelques petits secrets, celui qu’il nous livre sur son atti­tude au chan­ge­ment de côté confirme qu’il ne laisse rien au hasard et que chaque détail compte.

« Il n’y a pas de contact physique au tennis mais il y a quand même beau­coup de contacts visuels quand on change de côté, quand on est assis et qu’on voit l’adversaire boire sur l’écran géant, je le regarde. Comment boit‐il ? Transpire‐t‐il plus que d’habitude, respire‐t‐il profon­dé­ment ou pas ? Je regarde comment il commu­nique avec son équipe. Tous ces éléments affectent la performance. »