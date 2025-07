On le sait, la joueuse polo­naise est une céré­brale. Elle pense beau­coup sur le court et cela peut lui jouer des tours. Alors qu’elle ne pensait pas être spécia­le­ment douée pour jouer sur l’herbe, elle a réalisé un tournoi exem­plaire, ne perdant que deux jeux à partir des demi‐finales.

Après avoir digéré ce titre, elle a bien voulu prendre un peu de recul et analyser la situation.

« On ne sait jamais de quoi l’avenir sera fait, mais ce titre m’a vrai­ment surpris. Je dois dire que gagner Wimbledon était le dernier de mes vœux, car je pensais que ce serait le plus dur, le plus compliqué. Pour moi, cela signifie que je dois toujours y croire, car si je peux adapter mon jeu au gazon, je crois que tout est possible. »