Considérée comme la plus grande joueuse de tennis de tous les temps par beau­coup d’observateur et de fans, Steffi Graf a marqué a jamais l’his­toire de son sport ce 1er octobre 1988. Ce jour‐là, l’Allemand rempor­tait les Jeux olym­piques de Séoul et réali­sait le seul et l’unique Grand Chelem doré de l’his­toire, hommes et femmes confondus.

Un exploit qui n’est toujours pas prêt d’être égalé tant la perfor­mance semble presque inhumaine.