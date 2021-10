Coach de Serena Williams depuis Wimbledon 2012 avec qui il a remporté 10 tour­nois du Grand Chelem, Patrick Mouratoglou s’est récem­ment exprimé pour l’AFP sur le début de leur colla­bo­ra­tion et les diffi­cultés qu’il avait rencontrées.

« Elle était très dure. Au tout début, elle a cherché à m’impressionner, à prendre le pouvoir sur moi. Elle était en manque de confiance, énor­mé­ment. Elle n’était pas elle‐même. Mais je savais qui elle était, je l’avais trop observée avant de travailler avec elle pour ne pas savoir qui elle était. Donc il fallait que j’aille recher­cher sa person­na­lité. Quand elle se qualifie pour la demi‐finale à Wimbledon en 2012, alors qu’elle est 7e mondiale, je suis au restau­rant, elle court vers moi avec un sourire en me disant ‘c’est génial’, quoi qu’il se passe main­te­nant je suis 3e mondiale lundi ! Et moi je lui dis ‘et alors ? Je suis surpris que tu trouves ça super, explique‐moi’. Et là, elle s’est sentie ultra mal et ne m’a pas répondu. Mais le soir, elle m’a envoyé un texto ‘excuse‐moi pour ce que je t’ai dit tout à l’heure. Numéro 3 mondiale c’est nul, numéro 2 aussi d’ailleurs’. À ce moment‐là, je l’ai recon­nectée avec elle‐même. »