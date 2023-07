Contrainte de mettre un terme à sa carrière profes­sion­nelle à seule­ment 27 ans en raison d’une grave bles­sure au dos, Anett Kontaveit, qui a disputé son dernier match offi­ciel à Wimbledon, a récem­ment annoncé devant la presse esto­nienne qu’elle allait orga­niser un match d’adieu le 11 novembre prochain à Tallinn. Un match pour lequel l’an­cienne 2e joueuse mondiale a décidé d’in­viter la Tunisienne Ons Jabeur.

« Ons est la première personne qui m’est venue à l’es­prit et avec qui j’ai­me­rais vrai­ment jouer à la maison. C’est l’une des personnes les plus chaleu­reuses du circuit et elle m’a toujours beau­coup soutenue. Je ne pouvais pas penser à une meilleure personne pour jouer ce match. J’ai été choquée quand elle a immé­dia­te­ment dit oui sans poser de ques­tions. Elle a immé­dia­te­ment accepté et était très heureuse que je lui demande cela. »