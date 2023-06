Petra Kvitova, titrée à Berlin dimanche dernier et prête pour Wimbledon (3 au 16 juillet) où elle visera un 3e sacre après 2011 et 2014, a rappelé lors d’une inter­view accordée à Flash Score sa prin­ci­pale idée de recon­ver­sion, poten­tiel­le­ment surpre­nante pour une double lauréate en Grand Chelem.

« Pas vrai­ment, pour être honnête. Comme je suis encore en train de jouer, il m’est diffi­cile de me concen­trer sur ce qui va se passer une fois que j’aurai terminé. Je n’ai pas la tête à cela. Peut‐être qu’un jour, lorsque j’aurai terminé, je me souvien­drai de ce que je veux faire, mais pour l’ins­tant, je n’en sais rien. J’ai déjà mentionné par le passé que j’ai­me­rais travailler dans un salon de beauté, cela ne m’a pas quittée, c’est l’une des choses qui me plairaient. »