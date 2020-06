Le directeur du tournoi WTA de Jurmala en Lettonie Alexander Ostrovsky s’est exprimé sur l’ensemble des sujets liés à la sécurité qui ont été définis par la WTA et l’ATP. Selon lui, il y un sérieux problème car ces textes semblent impossibles à appliquer et ne tiennent pas forcément compte de la réalité de la vie quotidienne des joueurs sur le circuit : « Le protocole de sécurité de la WTA explique qu’une seule personne peut accompagner chaque athlète, mais nous savons que les meilleurs joueurs, et pas seulement eux, voyagent avec des équipes de trois à six personnes, sans parler des membres de la famille. Il y a beaucoup d’autres détails difficiles. J’ai parlé à de nombreux propriétaires de tournois et ils m’ont tous dit que les conditions de ce protocole sont très difficiles à mettre en œuvre. Par conséquent, ils ne veulent pas organiser leurs évènements dans le cadre de ce protocole trop contraignant »