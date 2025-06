Forcément Madison Keys a été inter­rogée au sujet de « l’at­ti­tude » de Sabalenka à l’issue de sa défaite face à Gauff. On rappelle notam­ment que la joueuse biélo­russe avait expliqué que si elle n’avait pas battu Swiatek en demi‐finale, cela aurait été proba­ble­ment la Polonaise qui aurait soulevé le trophée.

Au lieu de mettre de l’huile sur le feu, Madison a décidé de calmer les esprits : » « Honnêtement, je ne pense pas que ça m’im­por­te­rait vrai­ment, surtout si je gagnais, quoi qu’ils disent ou pensent. Perdre une finale, c’est un moment émotion­nel­le­ment compli­quée, et je pense que parfois, les émotions font ressortir tout chez les gens. On dit les choses d’une certaine manière, sans forcé­ment les penser. D’autres fois, on est très déçu de soi‐même parce qu’on n’a pas joué au niveau escompté. Je pense que c’est parfois diffi­cile de surmonter ces moments‐là, surtout avec un micro devant soi. Parfois, on dit des choses qu’on regrette ensuite. Encore une fois, je ne pense pas que Coco s’en soucie. Elle est au dessus de ça »