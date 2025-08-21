Emma Raducanu a explosé sur la planète tennis très vite. Issue des quali­fi­ca­tions de l’US Open 2021, la Britannique rempor­tait le tournoi à 18 ans, à la surprise géné­rale. Si depuis ce sacre, elle n’a jamais retrouvé ce niveau qui lui a permis de tutoyer les sommets, la joueuse de 22 ans entre­voie du mieux, depuis son parte­na­riat réussi avec Mark Petchey.

Sous sa houlette, du tournoi de Miami à Wimbledon, Raducanu est remontée au clas­se­ment, pour occuper la 35e place mondiale aujourd’hui. Dans des propos relayés par Tennis 365, l’an­cienne 80e raquette ATP a donné sa percep­tion de son ancienne protégée, désor­mais entraînée par Francisco Roig.

« J’espère que les gens peuvent vrai­ment comprendre à quel point elle aime le tennis. Elle s’y investit tota­le­ment. Elle le regarde tout le temps. Elle s’en­traîne aussi dur que n’im­porte qui d’autre et passe autant de temps sur le court que tout le monde. Et bien sûr, elle mène une vie très diffé­rente. Elle vit une grande partie de sa carrière à l’en­vers, et cela n’a pas été facile. En plaçant la barre si haute, si tôt dans sa carrière, chaque semaine, elle est jugée non seule­ment par rapport aux attentes des autres, mais aussi par rapport à ses propres attentes. C’est une bonne chose, car cela la pousse à donner le meilleur d’elle‐même. Mais d’un autre côté, c’est diffi­cile, car on peut parfois avoir l’im­pres­sion de ne pas atteindre le niveau souhaité, car c’est là que se situe la barre ».