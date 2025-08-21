Emma Raducanu a explosé sur la planète tennis très vite. Issue des qualifications de l’US Open 2021, la Britannique remportait le tournoi à 18 ans, à la surprise générale. Si depuis ce sacre, elle n’a jamais retrouvé ce niveau qui lui a permis de tutoyer les sommets, la joueuse de 22 ans entrevoie du mieux, depuis son partenariat réussi avec Mark Petchey.
Sous sa houlette, du tournoi de Miami à Wimbledon, Raducanu est remontée au classement, pour occuper la 35e place mondiale aujourd’hui. Dans des propos relayés par Tennis 365, l’ancienne 80e raquette ATP a donné sa perception de son ancienne protégée, désormais entraînée par Francisco Roig.
« J’espère que les gens peuvent vraiment comprendre à quel point elle aime le tennis. Elle s’y investit totalement. Elle le regarde tout le temps. Elle s’entraîne aussi dur que n’importe qui d’autre et passe autant de temps sur le court que tout le monde. Et bien sûr, elle mène une vie très différente. Elle vit une grande partie de sa carrière à l’envers, et cela n’a pas été facile. En plaçant la barre si haute, si tôt dans sa carrière, chaque semaine, elle est jugée non seulement par rapport aux attentes des autres, mais aussi par rapport à ses propres attentes. C’est une bonne chose, car cela la pousse à donner le meilleur d’elle‐même. Mais d’un autre côté, c’est difficile, car on peut parfois avoir l’impression de ne pas atteindre le niveau souhaité, car c’est là que se situe la barre ».
Publié le jeudi 21 août 2025 à 16:45