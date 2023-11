Au cours d’une longue inter­view accordée à nos confrères espa­gnols de Puntodebreak, l’Égyptienne Mayar Sherif, 59e joueuse mondiale, a notam­ment été inter­rogée sur la situa­tion au Moyen‐Orient et la manière dont elle le vivait.

« Ce n’est pas facile, il y avait des jours où je me couchais en pleu­rant. La situa­tion est très triste, les premières semaines m’ont beau­coup affecté, c’est toujours très triste. À un moment où je me deman­dais ce que je faisais sur le court, à jouer au tennis ? Je fais un spec­tacle pour les gens, je gagne des milliers de dollars chaque semaine ; Pendant ce temps, dans d’autres pays, il y a des enfants qui s’inquiètent pour leur vie, pour avoir de l’eau. C’est triste, ça affecte beau­coup le cerveau, je pensais beau­coup à ça et pas telle­ment à l’en­traî­ne­ment. Il est normal que concen­tra­tion et moti­va­tion ne soient pas les mêmes. »