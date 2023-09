Martina Navratilova est consi­dérée comme une des plus grandes joueuses de tennis avec ses 59 titres du Grand Chelem entre simple, double et double mixte. Avec le sacre de Coco Gauff à l’US Open, Navratilova consi­dère doré­na­vant l’Américaine comme une membre à part entière d’un « Big 4 » féminin. Elle est revenue pour Sky Sport sur la finale oppo­sant Gauff à Sabalenka (2−6, 6–3, 6–2) et sur la confiance que cela a apporté à la joueuse de 19 ans :

« Nous parlions du ‘Big Three’ mais il s’agit main­te­nant d’un ‘Big Four’. Ce sont Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina et Coco Gauff. Elle n’a pas de pres­sion sur elle‐même main­te­nant qu’elle a remporté ce titre, donc les attentes ont été satis­faites. Je pense que la confiance qu’elle a obtenu avec ce titre ne fait que commencer. Aucune joueuse n’a joué son meilleur tennis, mais Coco a joué son meilleur tennis lors­qu’elle avait besoin de revenir au match dans le deuxième set. Dans la troi­sième manche, elle a joué intel­li­gem­ment, elle n’a rien donné à Sabalenka. Ce titre compte beau­coup pour elle. »