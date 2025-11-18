AccueilWTAOns Jabeur met les choses au clair après sa grande annonce :...
Ons Jabeur met les choses au clair après sa grande annonce : « Je ne prends pas ma retraite comme la plupart des gens le pensent, je revien­drai un jour »

Une semaine après avoir annoncé qu’elle était enceinte d’un petit garçon, Ons Jabeur a tenu à écarter les rumeurs concer­nant une éven­tuelle retraite. La Tunisienne a en effet bien l’in­ten­tion de revenir sur les courts et de tenter à nouveau de remporter son premier titre du Grand Chelem. 

« Nous prépa­rons le retour le plus mignon de tous les temps… Un petit garçon rejoindra l’équipe en avril. Nous avons été surpris et, au début, nous n’ar­ri­vions pas à y croire. Mais nous ne pour­rions pas être plus heureux », a déclaré Jabeur au journal The National après son annonce. « Mais je ne prends pas ma retraite comme la plupart des gens le pensent, je revien­drai un jour. »

Publié le mardi 18 novembre 2025 à 16:56

