Une semaine après avoir annoncé qu’elle était enceinte d’un petit garçon, Ons Jabeur a tenu à écarter les rumeurs concernant une éventuelle retraite. La Tunisienne a en effet bien l’intention de revenir sur les courts et de tenter à nouveau de remporter son premier titre du Grand Chelem.
« Nous préparons le retour le plus mignon de tous les temps… Un petit garçon rejoindra l’équipe en avril. Nous avons été surpris et, au début, nous n’arrivions pas à y croire. Mais nous ne pourrions pas être plus heureux », a déclaré Jabeur au journal The National après son annonce. « Mais je ne prends pas ma retraite comme la plupart des gens le pensent, je reviendrai un jour. »
Publié le mardi 18 novembre 2025 à 16:56