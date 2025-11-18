Sensation de l’édi­tion 2023 de Wimbledon où il avait à la surprise géné­rale atteint les quarts de finale en élimi­nant notam­ment Cameron Norrie et Stefanos Tsitsipas, Christopher Eubanks, ex‐29e joueur mondial, a annoncé la fin de sa carrière dans une jolie publi­ca­tion sur son compte Instagram.

L’Américain, seule­ment âgé de 29 ans et qui inter­vient depuis quelques temps en tant que consul­tant sur Tennis Channel, semble déjà avoir trouvé sa reconversion.

« Si vous aviez dit à ce petit garçon du sud d’Atlanta qu’il accom­pli­rait tout ce qu’il a accompli, il ne vous aurait pas cru. Deux fois joueur de l’année de l’ACC ? Oui, c’est ça. Quart de fina­liste à Wimbledon ? Impossible. Olympien ? Inconcevable. J’ai eu la chance de voyager à travers le monde et de nouer des rela­tions incroyables tout en réali­sant mon rêve de toujours : devenir joueur de tennis profes­sionnel. Je ne trouve pas les mots pour exprimer à quel point j’ai été chan­ceux. Est‐ce vrai­ment la fin ? Difficile à dire, mais si c’est le cas, WHOOPTY DOO !!! Ce fut une aven­ture incroyable », a écrit l’ac­tuel 266e joueur mondial qui aura disputé le dernier match de sa carrière sur le Challenger de Roanne le 6 octobre dernier.