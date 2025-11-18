Sensation de l’édition 2023 de Wimbledon où il avait à la surprise générale atteint les quarts de finale en éliminant notamment Cameron Norrie et Stefanos Tsitsipas, Christopher Eubanks, ex‐29e joueur mondial, a annoncé la fin de sa carrière dans une jolie publication sur son compte Instagram.
L’Américain, seulement âgé de 29 ans et qui intervient depuis quelques temps en tant que consultant sur Tennis Channel, semble déjà avoir trouvé sa reconversion.
« Si vous aviez dit à ce petit garçon du sud d’Atlanta qu’il accomplirait tout ce qu’il a accompli, il ne vous aurait pas cru. Deux fois joueur de l’année de l’ACC ? Oui, c’est ça. Quart de finaliste à Wimbledon ? Impossible. Olympien ? Inconcevable. J’ai eu la chance de voyager à travers le monde et de nouer des relations incroyables tout en réalisant mon rêve de toujours : devenir joueur de tennis professionnel. Je ne trouve pas les mots pour exprimer à quel point j’ai été chanceux. Est‐ce vraiment la fin ? Difficile à dire, mais si c’est le cas, WHOOPTY DOO !!! Ce fut une aventure incroyable », a écrit l’actuel 266e joueur mondial qui aura disputé le dernier match de sa carrière sur le Challenger de Roanne le 6 octobre dernier.
Publié le mardi 18 novembre 2025 à 16:21