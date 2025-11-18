AccueilATPUn joueur bien connu du circuit annonce sa retraite à seulement 29...
ATP

Un joueur bien connu du circuit annonce sa retraite à seule­ment 29 ans

Thomas S
Par Thomas S

-

1029

Sensation de l’édi­tion 2023 de Wimbledon où il avait à la surprise géné­rale atteint les quarts de finale en élimi­nant notam­ment Cameron Norrie et Stefanos Tsitsipas, Christopher Eubanks, ex‐29e joueur mondial, a annoncé la fin de sa carrière dans une jolie publi­ca­tion sur son compte Instagram.

L’Américain, seule­ment âgé de 29 ans et qui inter­vient depuis quelques temps en tant que consul­tant sur Tennis Channel, semble déjà avoir trouvé sa reconversion. 

« Si vous aviez dit à ce petit garçon du sud d’Atlanta qu’il accom­pli­rait tout ce qu’il a accompli, il ne vous aurait pas cru. Deux fois joueur de l’année de l’ACC ? Oui, c’est ça. Quart de fina­liste à Wimbledon ? Impossible. Olympien ? Inconcevable. J’ai eu la chance de voyager à travers le monde et de nouer des rela­tions incroyables tout en réali­sant mon rêve de toujours : devenir joueur de tennis profes­sionnel. Je ne trouve pas les mots pour exprimer à quel point j’ai été chan­ceux. Est‐ce vrai­ment la fin ? Difficile à dire, mais si c’est le cas, WHOOPTY DOO !!! Ce fut une aven­ture incroyable », a écrit l’ac­tuel 266e joueur mondial qui aura disputé le dernier match de sa carrière sur le Challenger de Roanne le 6 octobre dernier. 

Publié le mardi 18 novembre 2025 à 16:21

Article précédent
Mark Petchey désigne le prochain joueur à remporter un Grand Chelem à part Alcaraz et Sinner : « Je vais miser sur lui. J’aime la façon dont il a mûri, et il dispose d’armes redoutables »
Article suivant
Ons Jabeur met les choses au clair après sa grande annonce : « Je ne prends pas ma retraite comme la plupart des gens le pensent, je revien­drai un jour »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.