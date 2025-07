Lors d’une inter­view accordée au média Cosmopolitan, dans laquelle elle a dévoilé ses deux rêves en dehors du tennis, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a révélé ne pas avoir eu d’idole de jeunesse.

« J’ai regardé les matchs de Serena et Sharapova au début de mon adoles­cence. J’aimais la façon dont elles domi­naient le circuit. Je n’étais pas vrai­ment fan de quel­qu’un en parti­cu­lier, et il n’y avait personne qui m’ins­pi­rait à devenir athlète. Je pense que c’est une bonne chose, car j’ai réussi à vivre l’ins­tant présent et à profiter de ce que je faisais à l’époque. »