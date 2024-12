Lors d’une inter­view accordée au média russe Championnat, l’an­cien numéro 1 mondiale Dinara Safina, a pronos­tiqué les vain­queurs des quatre tour­nois du Grand Chelem en 2024.

« Australie : Sinner et Sabalenka. Roland‐Garros : Zverev et, disons, Muchova. Je ne pense pas que Swiatek gagnera le Grand Chelem sur terre battue l’année prochaine. Wimbledon : Alcaraz ou Medvedev chez les hommes, Rybakina chez les filles. US Open : Medvedev ou Rublev pour les hommes, Sabalenka à nouveau pour les filles. »