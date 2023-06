Au cours d’un entre­tien réalisé avec Arab News un peu plus d’une semaine après son troi­sième sacre décroché à Roland‐Garros, la numéro une mondiale, Iga Swiatek, a notam­ment révélé qu’elle s’était mise à lire beau­coup d’ar­ticles et d’avis à propos d’elle‐même et de son jeu, ce qui l’a visi­ble­ment un peu perturbé.

« J’ai beau­coup lu de choses sur moi, parce que je pensais que cela allait m’aider à digérer ce qui s’était passé et à clore la saison pour en commencer une nouvelle, mais peut‐être qu’en lisant tout cela, c’était mon idée, mais ce n’était pas la meilleure. »