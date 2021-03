La folie Swiatek est en train de douce­ment s’emparer de la planète tennis. Tenante du titre à Roland‐Garros, la jeune cham­pionne (19 ans) a rajouté une nouvelle ligne à son palmarès la semaine dernière en domi­nant Belinda Bencic pour le titre à Adelaïde. Interrogée par nos confrères de The National News, la Polonaise est revenue sur sa manière de gérer sa nouvelle célé­brité, et comment elle l’allie avec sa vie privée.

« J’ai l’im­pres­sion d’avoir deux modes – l’un est le mode travail et l’autre est le mode privé. Donc, quand je suis au travail, je peux être plus extra­vertie et quand je rencontre des fans, cela se passe géné­ra­le­ment très bien pour moi. Mais dans la vie privée, je suis plus intro­vertie ; je veux juste rester dans ma chambre et faire des Lego, comme je l’ai fait ces deux dernières semaines, et lire des livres. J’ai deux modes et je passe de l’un à l’autre », a expliqué la 15ème joueuse mondiale.