Entraîneur d’Emma Raducanu de juillet à octobre 2022 avant d’en­tamer une nouvelle et toute récente colla­bo­ra­tion avec Belinda Bencic, Dimitry Tursunov, dans une longue inter­view accordée à Tennis Majors, a mis les choses au clair concer­nant sa sépa­ra­tion avec la joueuse britannique.

« Je m’éloi­gnais d’Emma, ​​qu’il y ait ou non une autre joueuse dispo­nible. Nous n’étions pas d’ac­cord sur les condi­tions et il y avait des signaux d’alarme qui ne pouvaient tout simple­ment pas être ignorés. C’est pour­quoi c’est un peu frus­trant de lire des choses comme ça… Je ne saute pas d’une joueuse à une autre, je ne ferais pas ça. Notre période d’essai était terminée à l’US Open mais je suis resté dans les parages, essayant de voir s’il y aurait un moyen d’im­pres­sionner l’équipe (il rit). Je voulais vrai­ment que ça marche. Tout d’abord, elle est abso­lu­ment géniale, c’est une travailleuse acharnée et elle ne pense pas ou n’agit pas comme si elle était une super­star. Elle a soif de s’amé­liorer et est obsédée par le tennis. Je pense que c’est une combi­naison assez rare. J’ai donc vrai­ment adoré travailler avec elle, et je voulais vrai­ment que ça marche. C’était une déci­sion très diffi­cile pour moi de quitter un joueur que j’aime et que je respecte. »