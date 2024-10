Venus Williams ne lâche rien.

Alors qu’elle n’a disputé qu’un match offi­ciel cette saison (défaite au premier tour à Miami) et seule­ment 16 sur les trois dernières années, la septuple lauréate en Grand Chelem n’a toujours pas l’in­ten­tion de prendre sa retraite.

Mieux, l’ac­tuelle 958e joueuse mondiale estime avoir encore le niveau pour défendre ses chances sur le circuit.

« À ce stade de ma carrière, il s’agit de choisir les endroits où je veux aller. Cette année, je voulais vrai­ment jouer à Miami parce que je n’y avais pas joué depuis cinq ans. C’est bien d’être dans un endroit où je peux choisir, mais mon jeu est toujours à un haut niveau. Même si je ne suis pas sur le circuit, je garde toujours mon jeu à un niveau élevé. C’est diffi­cile de s’as­seoir devant la télé­vi­sion, et souvent, quand j’ai le temps, à 23 heures, c’est une redif­fu­sion, mais c’est toujours amusant de regarder les matchs », a récem­ment déclaré l’an­cienne numéro 1 mondiale à l’oc­ca­sion du lance­ment de son nouveau livre, Strive : 8 Steps to Train for Success.