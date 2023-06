La joueuse danoise a annoncé ce jeudi son grand retour sur le circuit, elle qui avait pris sa retraite en 2020, forte d’une ancienne place du numéro 1 mondial.

Interrogée par Vogue dans le cadre de ce retour reten­tis­sant, la gagnante de l’Open D’Australie 2018 a expliqué son choix par son désir de montrer à ses enfants qu’il est possible de réaliser ses rêves, tout en rappe­lant qu’elle possède toujours ce besoin de concourir au plus haut niveau.

Alors qu’elle compte faire son retour au Masters 1000 de Montréal en août prochain, sur lequel elle a déjà obtenu une wild‐card, la Danoise a clai­re­ment confiance en ses chances.

« Suis‐je nerveuse ? Pas vrai­ment. Je reviens à quelque chose que j’aime. Oui, je serai nerveuse avant un match, mais cela ne me dérange pas. Cela me convient parfai­te­ment. Puis‐je gagner l’US Open ? Je pense que oui. Je peux gagner l’Open d’Australie ? Je pense que oui. C’est la raison pour laquelle je fais cela. Et je pense que nous verrons ce qui se passera. »