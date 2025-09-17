AccueilWTAWTA - BeijingSabalenka, une blessure diplomatique ? : « Je vais me concentrer sur...
Sabalenka, une bles­sure diplo­ma­tique ? : « Je vais me concen­trer sur ma guérison et je vais tout faire pour revenir bientôt sur le court à 100 % »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

Aryna Sabalenka, fraî­che­ment sacrée à l’US Open, a dû renoncer au WTA de Pékin en raison d’une bles­sure contractée lors du Grand Chelem new‐yorkais mais certains obser­va­teurs pensent plutôt qu’elle a simple­ment fait l’im­passe, fati­guée par sa quin­zaine new‐yorkaise.

Il n’empêche que la Biélorusse pour éviter une polé­mique inutile a présenté ses excuses à ses fans asia­tiques sur Weibo, comme le rapportent nos confrères de Versus. Elle espère revenir très vite sur les courts.

« Je vais me concen­trer sur ma guérison et je vais tout faire pour revenir bientôt sur le court à 100 %. J’ai hâte de revoir bientôt mes fans chinois ! J’ai hâte de revenir à Pékin l’année prochaine », a déclaré Sabalenka.

Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 13:14

