De retour mardi à Charleston sur terre battue seule­ment trois jours après son sacre à Miami, Danielle Collins a battu Paula Badosa (6−1, 6–4) après s’être énor­mé­ment inquiétée pour un juge de ligne, victime d’un malaise sur le court.

« Avec tout ce qui s’est passé sur le terrain, mon cœur s’est brisé en deux. J’ai presque commencé à pleurer, et il n’a pas été facile d’es­sayer de se remettre à zéro, de revenir et de terminer le match contre une concur­rente coriace. Le plus impor­tant, c’est qu’il aille mieux », a déclaré l’Américaine.