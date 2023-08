Azarenka a subi une défaite contre Donna Vekic lors 16e de finale de l’Open de Cincinnati sur un score de : 3–6, 6–3, 6–4. Après le match, une fois de plus c’est la même ques­tion qui a été posé à Azarenka : est‐ce qu’elle en a marre de parler des poignées de mains ? La joueuse n’a pas caché son agacement :

« Je veux avoir des discus­sions inté­res­santes parce que je suis très profes­sion­nelle tout le temps et que je donne des réponses pers­pi­caces. Mais malheu­reu­se­ment, la seule ques­tion qui revient dans les médias est celle‐ci, et j’ai juste l’im­pres­sion de perdre mon temps. J’ai fait une inter­view entière à Montréal. On ne la trou­vait nulle part, la seule chose qui est sortie c’est les poignées de main. Je veux mini­miser mon apport média­tique parce que je ne veux pas conti­nuer à répéter les mêmes ques­tions encore et encore. »