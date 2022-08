Garcia : « Quand tu joues mal, les gens oublient vite ce que tu as accompli par le passé, et dès que tu enchaînes quelques victoires et que tu joues un meilleur tennis, tu redeviens soudainement une star »

Aucune joueuse n’a remporté plus de matchs que Caroline Garcia depuis le début du mois de juin. Forte de ses 24 victoires en moins de trois mois, la Française surfe sur une belle vague de confiance qui lui permet de déployer un jeu très agressif. Mais elle ne veut pas s’en­flammer car elle sait que tout va très vite dans le tennis.

« Ce sont des senti­ments partagés. Quand tu joues mal, les gens t’ou­blient vite et oublient vite ce que tu as accompli par le passé. Et puis dès que tu enchaînes quelques victoires et que tu joues un meilleur tennis, tu rede­viens soudai­ne­ment une star. Tu passes d’un coup de « loseuse » à peut‐être l’une des meilleures joueuses du monde. Il se passe beau­coup de choses en coulisses. On sait d’où l’on vient, en début d’année, avec mon équipe et c’est le plus impor­tant. Je dois garder en tête ce qui fonc­tionne pour moi, ce qu’on fait, comment je joue et quel est mon état d’es­prit derrière tout ça. Je pense que l’ex­pé­rience du passé va m’aider à gérer ça, à prendre les bonnes déci­sions et à conserver cet état d’esprit. »

Déjà assurée d’être tête de série à l’US Open, Caro’ va jouer une demie à Cincinnati ce samedi contre Aryna Sabalenka.