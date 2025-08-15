Ce Masters 1000 de Cincinnati réussit plutôt bien aux tricolores.

Après la victoire cette nuit de Terrence Atmane, c’est au tour de Varvara Gracheva de se hisser en quarts de finale du tournoi.

Une belle récom­pense pour la Française, issue des qualifications.

Elle est revenue, lors d’une confé­rence de presse relayée par le journal l’Equipe, sur ses sensa­tions après sa victoire contre l’Allemande Ella Seidel :

« Imaginer y arriver, non. Mais j’en avais envie, c’est sûr. On a toutes envie de bien jouer et d’avoir de bons résul­tats. Mais pour tout dire, je ne suis pas habi­tuée à tout ça. Honnêtement, Ella Seidel avait autant de chances que moi de gagner. Mais je suis contente d’être encore en course. C’est une situa­tion nouvelle pour moi. Je vais essayer d’ob­server un peu, de comprendre ce qui se passe. Mais je suis contente. »

Actuellement 103e mondiale, elle fera évidem­ment son retour prochai­ne­ment dans le top 100, et affron­tera la Russe Veronika Kudermetova.

Un match qui, sur le papier, reste abor­dable pour Varvara, même si elle affiche pour l’instant un bilan de deux défaites en deux rencontres face à la 36e joueuse mondiale.