Ce Masters 1000 de Cincinnati réussit plutôt bien aux tricolores.
Après la victoire cette nuit de Terrence Atmane, c’est au tour de Varvara Gracheva de se hisser en quarts de finale du tournoi.
Une belle récompense pour la Française, issue des qualifications.
Elle est revenue, lors d’une conférence de presse relayée par le journal l’Equipe, sur ses sensations après sa victoire contre l’Allemande Ella Seidel :
« Imaginer y arriver, non. Mais j’en avais envie, c’est sûr. On a toutes envie de bien jouer et d’avoir de bons résultats. Mais pour tout dire, je ne suis pas habituée à tout ça. Honnêtement, Ella Seidel avait autant de chances que moi de gagner. Mais je suis contente d’être encore en course. C’est une situation nouvelle pour moi. Je vais essayer d’observer un peu, de comprendre ce qui se passe. Mais je suis contente. »
Actuellement 103e mondiale, elle fera évidemment son retour prochainement dans le top 100, et affrontera la Russe Veronika Kudermetova.
Un match qui, sur le papier, reste abordable pour Varvara, même si elle affiche pour l’instant un bilan de deux défaites en deux rencontres face à la 36e joueuse mondiale.
Publié le vendredi 15 août 2025 à 09:10