Le magnifique hommage de Garcia à Kvitova avant leur finale : « C’est une championne, sur le court et en dehors. Elle ne se plaint jamais de rien. Elle est toujours très respectueuse. Elle travaille très dur »

Qualifiée pour sa troi­sième finale de la saison et sa première en WTA 1000 depuis 2017, Caroline Garcia a donné ses impres­sions sur Petra Kvitova, son adver­saire en finale du tournoi de Cincinnati ce dimanche.

Lauréate de Wimbledon en 2011 et 2014 puis victime d’une agres­sion au couteau à son domi­cile en 2017, la Tchèque, obligée d’être opérée, avait réussi à revenir à la 2e place mondiale suite à sa finale perdue à l’Open d’Australie en 2019. Une histoire qui a forcé­ment inspiré ses collègues dont la Lyonnaise.

« C’est un super défi pour moi d’af­fronter Petra. Je vais essayer de jouer mon jeu du mieux possible. C’est une cham­pionne, sur le court et en dehors. Elle ne se plaint jamais de rien. Elle est toujours très respec­tueuse. Elle travaille très dur. Elle est très bien revenue. On ne pouvait pas imaginer qu’elle revien­drait comme elle l’a fait. Elle a traversé des moments très diffi­ciles, dans sa vie puis en tant qu’athlète. »