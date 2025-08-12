Aryna Sabalenka a encore une fois pris le meilleur sur Emma Raducanu. Après leur rencontre à Wimbledon remportée en deux sets par la Biélorusse, leur affrontement à Cincinnati a été une bataille bien plus rude, et la N°1 mondiale s’est battue jusqu’au tie‐break du troisième set pour finalement s’imposer.
Après cette victoire épique et qui lui aura demandé beaucoup d’efforts, Sabalenka a expliqué qu’elle avait été étonnée de voir à quel point Raducanu récupérait vite entre les points, tandis qu’elle avait besoin de temps. De quoi se poser des questions pour la Biélorusse, qui se demande même si elle ne commence pas à devenir vieille.
« J’ai passé mon temps à me dire que c’est ça qu’ils appellent la vieillesse. C’était vraiment ce qu’on pourrait décrire comme, ‘ok, c’est donc comme ça d’être vieux’. Je regardais Emma et elle était motivée et prête à jouer le point suivant, alors que j’essayais encore de reprendre mon souffle. Je me disais, ‘mais qu’est qu’il se passe’. Je ne peux pas croire que je suis en train de devenir vieille. J’ai regardé Jason, mon préparateur physique sans rien dire, mais il faut absolument que l’on fasse quelque chose, parce que je suis en train de vieillir. », a déclaré Sabalenka à Tennis Channel, dans des propos rapportés par Sportskeeda.
Publié le mardi 12 août 2025 à 09:47