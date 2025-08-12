Aryna Sabalenka a encore une fois pris le meilleur sur Emma Raducanu. Après leur rencontre à Wimbledon remportée en deux sets par la Biélorusse, leur affron­te­ment à Cincinnati a été une bataille bien plus rude, et la N°1 mondiale s’est battue jusqu’au tie‐break du troi­sième set pour fina­le­ment s’imposer.

Après cette victoire épique et qui lui aura demandé beau­coup d’ef­forts, Sabalenka a expliqué qu’elle avait été étonnée de voir à quel point Raducanu récu­pé­rait vite entre les points, tandis qu’elle avait besoin de temps. De quoi se poser des ques­tions pour la Biélorusse, qui se demande même si elle ne commence pas à devenir vieille.

« J’ai passé mon temps à me dire que c’est ça qu’ils appellent la vieillesse. C’était vrai­ment ce qu’on pour­rait décrire comme, ‘ok, c’est donc comme ça d’être vieux’. Je regar­dais Emma et elle était motivée et prête à jouer le point suivant, alors que j’es­sayais encore de reprendre mon souffle. Je me disais, ‘mais qu’est qu’il se passe’. Je ne peux pas croire que je suis en train de devenir vieille. J’ai regardé Jason, mon prépa­ra­teur physique sans rien dire, mais il faut abso­lu­ment que l’on fasse quelque chose, parce que je suis en train de vieillir. », a déclaré Sabalenka à Tennis Channel, dans des propos rapportés par Sportskeeda.