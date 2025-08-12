AccueilATPATP - CincinnatiAuger-Aliassime prévient après l'abandon de Rinderknech : « On a l'impression d'être...
ATP - Cincinnati

Auger‐Aliassime prévient après l’abandon de Rinderknech : « On a l’im­pres­sion d’être dans un four, même pour les suppor­ters. Petit rappel : buvez beau­coup d’eau »

Matteo Rubbo
Par Matteo Rubbo

Les condi­tions clima­tiques extrêmes de Cincinnati ont eu raison d’Arthur Rinderknech, qui, épuisé, a aban­donné au milieu du deuxième set lors de son match face à Félix Auger‐Aliassime.

Le Canadien n’avait pas vu venir ce coup de mou de la part du Français, et après le match, il a expliqué les échanges qu’il avait pu avoir avec lui, rassu­rant sur la condi­tion physique de Rinderknech, mais préve­nant pour la suite.

« De mon point de vue, c’était très soudain. Nous avons discuté après le match, et il m’a dit qu’il ne se sentait pas très bien aujourd’hui, dès le début, et ce fut le cas tout au long du match. Il a essayé de rester dans le combat. Gagner ce premier set a été crucial pour moi. On a l’im­pres­sion d’être dans un four, même pour les suppor­ters. On est en mouve­ment et concen­trés sur la victoire, mais le public reste assis long­temps, et nos équipes aussi. Petit rappel : buvez beau­coup d’eau, apportez des chapeaux et restez au frais autant que possible. », a déclaré Félix au micro de Tennis Channel.

Publié le mardi 12 août 2025 à 10:17

