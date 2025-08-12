AccueilATPATP - CincinnatiLes images impressionnantes d'Arthur Rinderknech, K.O et obligé d'abandonner sous la chaleur...
ATP - Cincinnati

Les images impres­sion­nantes d’Arthur Rinderknech, K.O et obligé d’aban­donner sous la chaleur de Cincinnati…

Matteo Rubbo
Par Matteo Rubbo

Les condi­tions de jeu à Cincinnati sont irres­pi­rables. Alexander Zverev en avait fait la confi­dence, suivi par l’aveu d’Andrey Rublev.

Hier, c’est Arthur Rinderknech qui en a fait les frais, donnant lieu à des images impres­sion­nantes, et que l’on aurait préféré ne pas voir. Le Français s’est écroulé sur le sol à cause de la chaleur trop impor­tante, et a été contraint à l’abandon seule­ment quelques jeux plus tard, au cours de son match face à Félix Auger‐Aliassime.

Une situa­tion qui laisse ouvert le débat quant aux condi­tions trop extrêmes de ce tournoi, que tous les joueurs ne peuvent pas supporter…

Publié le mardi 12 août 2025 à 08:15

