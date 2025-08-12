Les conditions de jeu à Cincinnati sont irrespirables. Alexander Zverev en avait fait la confidence, suivi par l’aveu d’Andrey Rublev.
Hier, c’est Arthur Rinderknech qui en a fait les frais, donnant lieu à des images impressionnantes, et que l’on aurait préféré ne pas voir. Le Français s’est écroulé sur le sol à cause de la chaleur trop importante, et a été contraint à l’abandon seulement quelques jeux plus tard, au cours de son match face à Félix Auger‐Aliassime.
Image impressionnante : Arthur Rinderknech s’est écroulé sous la chaleur à Cincinnati. Le Français s’est relevé avant d’abandonner quelques jeux plus tard. pic.twitter.com/nn74RyraCX— Eurosport France (@Eurosport_FR) August 11, 2025
Une situation qui laisse ouvert le débat quant aux conditions trop extrêmes de ce tournoi, que tous les joueurs ne peuvent pas supporter…
Publié le mardi 12 août 2025 à 08:15