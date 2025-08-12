Les condi­tions de jeu à Cincinnati sont irres­pi­rables. Alexander Zverev en avait fait la confi­dence, suivi par l’aveu d’Andrey Rublev.

Hier, c’est Arthur Rinderknech qui en a fait les frais, donnant lieu à des images impres­sion­nantes, et que l’on aurait préféré ne pas voir. Le Français s’est écroulé sur le sol à cause de la chaleur trop impor­tante, et a été contraint à l’abandon seule­ment quelques jeux plus tard, au cours de son match face à Félix Auger‐Aliassime.

Image impres­sion­nante : Arthur Rinderknech s’est écroulé sous la chaleur à Cincinnati. Le Français s’est relevé avant d’aban­donner quelques jeux plus tard. pic.twitter.com/nn74RyraCX — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 11, 2025

Une situa­tion qui laisse ouvert le débat quant aux condi­tions trop extrêmes de ce tournoi, que tous les joueurs ne peuvent pas supporter…