Andrea Petkovic l’a fait ! L’Allemande de 33 ans a remporté en Roumanie le septième trophée de sa carrière, plus de six ans après le dernier et 12 ans après le premier.

Très facile vain­queur de l’inex­pé­ri­mentée égyp­tienne Mayar Sherif en finale (6–1, 6–1), la 9e joueuse mondiale en 2011 décroche l’un de ses plus beaux sacres après des années de galère marquées par de nombreuses blessures.