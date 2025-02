Depuis son retour sur les courts en mars 2024 après sa suspen­sion d’un an et demi pour dopage (déclarée inno­cente suite à une conta­mi­na­tion), Simona Halep, qui n’a pas disputé que cinq matchs offi­ciels, enchaîne les soucis physiques.

Invitée cette semaine sur le WTA 250 de Cluj, chez elle, en Roumanie, la double lauréate en Grand Chelem s’est longue­ment confiée et a admis qu’elle pensait de plus en plus à la retraite en raison notam­ment d’une bles­sure au genou persis­tante. Une décla­ra­tion qui n’in­cite pas à l’op­ti­misme concer­nant la suite de sa carrière.

« La bles­sure au genou dont je souffre est assez grave et diffi­cile à guérir. Je ne sais pas si j’ai le courage de l’af­fronter main­te­nant, c’est normal d’avoir un peu peur, le fait est qu’il est très diffi­cile d’at­teindre mon niveau maximum quand je souffre. Maintenant, je vois à quel point il est diffi­cile de revenir au niveau où j’étais, surtout après une si longue pause. L’idée de prendre ma retraite me vient très souvent à l’es­prit, j’ai atteint un âge où j’ai des bles­sures fréquentes et où il est très diffi­cile de récu­pérer. Il semble que mon genou ne guérisse jamais complè­te­ment, c’est pour­quoi on m’a recom­mandé de me faire opérer, mais c’est une procé­dure longue et compli­quée, donc je ne pense pas le faire. Nous verrons ce qui se passera ensuite, la vie avance et je pren­drai des déci­sions au fur et à mesure. »