🗣️ Mirra Andreeva : « Je me souviens qu’une fois, à 14 ans, je jouais l’un de mes premiers tour­nois ITF et j’ai reçu un message après ma défaite qui disait : Regarde autour de toi parce que je vais te trouver et je vais te couper les bras. Je m’en souviens encore aujourd’hui… » pic.twitter.com/aFz0TTrlRS