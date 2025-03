Rien ne va plus pour Cori Gauff.

Après un Open d’Australie loin d’être brillant étant donné son statut (défaite en quarts de finale face à Paula Badosa), la jeune améri­caine a tota­le­ment perdu le fil de son début de saison en s’in­cli­nant dès le premier tour à Dubaï et Doha ainsi qu’en huitièmes de finale du WTA 1000 d’Indian Wellls ce mercredi face à Belinda Bencic (6−3, 3–6, 4–6).

Une quatrième défaite sur les six derniers matchs qui a notam­ment fait réagir l’an­cien entraî­neur des soeurs Williams, de Maria Sharapova et d’Andy Roddick, le célèbre Rick Macci.

Losing makes the problem bubble up. With an athlete like Coco it makes ZERO sense as I said 2 years ago not to Biomechanically modify the forehand/ second serve. It can be done easily. If she went into combat with ATP fore­hand / Platform serve no doubt be number one but most of…