Testée posi­tive au Covid‐19 le 3 octobre dernier à son arrivée dans le désert cali­for­nien, Aryna Sabalenka s’est retrouvée auto­ma­ti­que­ment forfait pour le WTA d’Indian Wells (du 6 au 17 octobre) alors qu’elle était tête de série numéro une et forcé­ment favorite.

Pointé du doigt par certains médias à cause de sa non vacci­na­tion alors que cette dernière ne protège pas entiè­re­ment d’une conta­mi­na­tion comme l’a prouvé le cas Sofia Kenin, la Biélorusse a répondu dans un live Instagram à plusieurs ques­tions de ses fans et s’est inter­rogée sur l’ef­fi­ca­cité réelle de la quaran­taine avant de rétro­pé­daler légèrement.

« Il fait si beau dehors ! Je veux jouer, je veux faire des tour­nois. Je suis fati­guée de m’en­traîner ou de ne rien faire. J’ai besoin d’aller dehors et de jouer. Pourquoi ne pouvaient‐ils pas simple­ment m’isoler des autres joueurs et me laisser jouer ? Je pour­rais garder mes distances et rester à l’écart de tout le monde. Mais je suppose que cela ne fonc­tion­ne­rait pas bien parce que nous touche­rions toujours les mêmes balles, et cela pour­rait être dange­reux », a déclaré la numéro 2 mondiale qui a donc sorti le bikini ultra sexy afin de prendre de la vita­mine D et de faire plaisir à ses nombreux fans...