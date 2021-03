Grosse perfor­mance de Clara Burel. La Rennaise, 218e mondiale vient de sortir au premier tour sa compa­triote Alize Cornet, tête de série numéro 5 du tournoi de Lyon, l’Open 6ème sens. Dans ce duel long de plus de 2h, la jeune joueuse de 19 ans prend rapi­de­ment l’as­cen­dant dans le premier set, remporté 6–1. La deuxième manche est une copie conforme de la précé­dente, mais cette fois dans le sens d’Alize Cornet. 6–1 1–6, l’ul­time manche s’an­nonce parti­cu­liè­re­ment indé­cise. Clara Burel, béné­fi­ciaire d’une Wild Card, entame de la meilleure des manières en menant rapi­de­ment 4–0. Malgré une petite frayeur lorsque Cornet revient à 4–3, Burel ne tremble pas sur le service adverse et remporte le match 6–1 1–6 6–3 en 2h07 de jeu. En terme de clas­se­ment, Clara s’offre sa plus belle victoire de sa carrière. Elle confirme ses progrès et son potentiel.

La Française affron­tera la Biélorusse Sasnovich (96e mondiale) en huitièmes de finale. Un match prévu ce jeudi, à partir de 10h.