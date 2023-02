Crédit Photos : Kevin Clément

Caroline Garcia est passée à côté d’un titre à domi­cile dimanche au Palais des Sports de Gerland à Lyon. La faute à une Américaine de 22 ans du nom d’Alycia Parks. Cette dernière a raconté en confé­rence de presse comment elle avait vécu cette finale et ce premier titre en carrière.

« Avant la finale, je me suis répétée qu’il fallait que je garde mon service. Je savais que le match n’al­lait pas être simple. La stra­tégie était de ne pas lâcher de jeu de service et si jamais je pouvais breaker c’était parfait. Je n’ai jamais arrêté de me battre tout au long du match […] Mon entraî­neur est resté à l’hôtel. Je préfère ça, il me coache avant le match et une fois ici, je sais que personne ne peut m’aider. Tu dois t’en sortir par toi‐même. Il y avait de la tension. C’était un match serré contre une joueuse locale, j’ai dû jouer mon jeu et c’est allé dans mon sens », a expliqué celle qui grimpe de 28 places et qui s’ins­talle aux portes du top 50.