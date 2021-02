L’Open 6e sens Métropole de Lyon, tour­noi WTA 250, débu­te­ra lun­di. Il ne se tien­dra pas au palais des Sports de Gerland mais à la Halle Tony Garnier. Le tirage au sort du tableau prin­ci­pal a été effec­tué aujourd’­hui, en pré­sence de deux joueuses : Caroline Garcia, ambas­sa­drice du tour­noi et Eugénie Bouchard. Au pre­mier tour, deux oppo­si­tions franco‐françaises auront lieu : Caroline Garcia contre Océane Dodin, et Clara Burel face à Alizé Cornet. La tête de série numé­ro 2, Fiona Ferro affron­te­ra une qua­li­fiée et pour­rait retrou­ver Cornet en quarts de finale. Si tout se passe bien pour Mladenovic, tête de série numé­ro 4, la Française pour­rait défier en demies la tête de série numé­ro 1 et 33e joueuse mon­diale Alexandrova.