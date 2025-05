La scène a fait le tour du monde.

Alors qu’elle venait de servir un premier service faute, Aryna a tout simple­ment décidé d’ar­rêter d’elle‐même le match en expli­quant à l’ar­bitre que cela n’était pas possible.

Une fois la discus­sion terminée, la pluie s’était vrai­ment inten­si­fiée et le toit a donc été déployé. En face Kostyuk a assisté à ce spec­tacle, médusée.

Unbecoming of a World No #1. Poor sports­man­ship from #Sabalenka to NOT rescind a 1st serve.



Resorting to tactical timeouts to break the oppo­nents’ rhythm#Kostyuk has come a long way in her game and is very close to beating the Top 5. Good run~pic.twitter.com/akfUdNU9MP