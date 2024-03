En confé­rence de presse après sa défaite contre Danielle Collins en finale du Masters 1000 de Miami, Elena Rybakina s’est exprimée concer­nant la program­ma­tion durant le tournoi et son état de fatigue.

« Si je me sentais à 100% physi­que­ment ? Bien sûr que non. Le match contre Sakkari a été très dur physi­que­ment. Le tournoi n’a pas été facile. Mes premiers matchs se sont joués tard et je me couchais vers 2 ou 3 heures du matin. Ensuite, j’ai eu plusieurs matchs dans la journée, ce qui fait que la program­ma­tion a beau­coup varié. Pour la récu­pé­ra­tion, ça n’aide pas. J’ai connu des matchs très diffi­ciles, dont certains que j’ai gagnés avec un peu de chance. Celui‐ci n’a pas fonc­tionné. Bien sûr, je ne m’at­ten­dais pas à être en pleine forme pour la finale et elle a très bien joué ».