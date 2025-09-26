De retour cette semaine sur les courts de Pékin quasi­ment un mois après l’US Open où elle était apparue très stressée et émotive, Coco Gauff a expliqué lors de sa confé­rence de presse après sa victoire au premier tour (6−4, 6–0, contre Rakhimova), qu’elle ressen­tait moins de pres­sion en tant que tenante du titre d’un tournoi, ce qui est le cas dans la capi­tale chinoise.

« Je ressens moins de pres­sion lorsque je joue en tant que tenante du titre, pour une raison que j’ignore. Je ne sais pas si c’est parce qu’il n’y a plus de tour­nois du Grand Chelem cette année ou parce que je suis déjà presque quali­fiée pour les WTA Finals, mais quelque chose dans tout cela me libère de la pres­sion. Lorsque vous jouez bien dans un endroit, vous avez beau­coup confiance en vous. Ici, je sais que je joue bien, et je ressens cette confiance lorsque je retrouve les mêmes condi­tions que l’année dernière. »