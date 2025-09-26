AccueilWTAWTA - PékinCoco Gauff : "Pour une raison que j'ignore, je ressens moins de...
WTA - Pékin

Coco Gauff : « Pour une raison que j’ignore, je ressens moins de pres­sion lorsque je joue en tant que tenante du titre »

Thomas S
Par Thomas S

-

39
Tennis - Roland Garros 2025 - ITF - J

De retour cette semaine sur les courts de Pékin quasi­ment un mois après l’US Open où elle était apparue très stressée et émotive, Coco Gauff a expliqué lors de sa confé­rence de presse après sa victoire au premier tour (6−4, 6–0, contre Rakhimova), qu’elle ressen­tait moins de pres­sion en tant que tenante du titre d’un tournoi, ce qui est le cas dans la capi­tale chinoise. 

« Je ressens moins de pres­sion lorsque je joue en tant que tenante du titre, pour une raison que j’ignore. Je ne sais pas si c’est parce qu’il n’y a plus de tour­nois du Grand Chelem cette année ou parce que je suis déjà presque quali­fiée pour les WTA Finals, mais quelque chose dans tout cela me libère de la pres­sion. Lorsque vous jouez bien dans un endroit, vous avez beau­coup confiance en vous. Ici, je sais que je joue bien, et je ressens cette confiance lorsque je retrouve les mêmes condi­tions que l’année dernière. »

Publié le vendredi 26 septembre 2025 à 15:15

Article précédent
Boris Becker sur Andre Agassi : « Quand il est arrivé sur le circuit avec ses longs cheveux colorés et ses boucles d’oreilles, je pensais que c’était un clown »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.