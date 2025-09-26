De retour cette semaine sur les courts de Pékin quasiment un mois après l’US Open où elle était apparue très stressée et émotive, Coco Gauff a expliqué lors de sa conférence de presse après sa victoire au premier tour (6−4, 6–0, contre Rakhimova), qu’elle ressentait moins de pression en tant que tenante du titre d’un tournoi, ce qui est le cas dans la capitale chinoise.
« Je ressens moins de pression lorsque je joue en tant que tenante du titre, pour une raison que j’ignore. Je ne sais pas si c’est parce qu’il n’y a plus de tournois du Grand Chelem cette année ou parce que je suis déjà presque qualifiée pour les WTA Finals, mais quelque chose dans tout cela me libère de la pression. Lorsque vous jouez bien dans un endroit, vous avez beaucoup confiance en vous. Ici, je sais que je joue bien, et je ressens cette confiance lorsque je retrouve les mêmes conditions que l’année dernière. »
