Très présent ces derniers temps dans les médias, Boris Becker s’est récem­ment exprimé sur sa riva­lité avec Andre Agassi sur les ondes de Virgin Radio. Et si les deux joueurs n’ont pas toujours entre­tenus de bons rapports, l’Allemand a quand même tenu à lui rendre hommage, à sa manière.

« Quand j’ai fait mes débuts en 1985, j’ai été qualifié de nouvelle super­star et j’ai apprécié cela. Vous savez, nous avons tous un peu de vanité et nous aimons que les gens nous appré­cient. Alors, quand il est arrivé sur le devant de la scène au début des années 90, avec ses longs cheveux colorés, ses boucles d’oreilles et son côté « né et élevé à Las Vegas », je pensais que c’était un clown, mais il m’a volé toute la publi­cité, toute l’at­ten­tion. Pour aggraver les choses, c’était un très bon joueur de tennis. Il a alors commencé à me battre et m’a fait perdre tout le statut que j’avais, alors j’étais sérieu­se­ment, vous savez… J’étais très contrarié. J’étais très contrarié par l’ar­rivée d’Andre Agassi. Je n’ai­mais pas ça. »