Très présent ces derniers temps dans les médias, Boris Becker s’est récemment exprimé sur sa rivalité avec Andre Agassi sur les ondes de Virgin Radio. Et si les deux joueurs n’ont pas toujours entretenus de bons rapports, l’Allemand a quand même tenu à lui rendre hommage, à sa manière.
« Quand j’ai fait mes débuts en 1985, j’ai été qualifié de nouvelle superstar et j’ai apprécié cela. Vous savez, nous avons tous un peu de vanité et nous aimons que les gens nous apprécient. Alors, quand il est arrivé sur le devant de la scène au début des années 90, avec ses longs cheveux colorés, ses boucles d’oreilles et son côté « né et élevé à Las Vegas », je pensais que c’était un clown, mais il m’a volé toute la publicité, toute l’attention. Pour aggraver les choses, c’était un très bon joueur de tennis. Il a alors commencé à me battre et m’a fait perdre tout le statut que j’avais, alors j’étais sérieusement, vous savez… J’étais très contrarié. J’étais très contrarié par l’arrivée d’Andre Agassi. Je n’aimais pas ça. »
Publié le vendredi 26 septembre 2025 à 14:44