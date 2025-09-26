AccueilWTAWTA - PékinIga Swiatek ne vise pas Aryna Sabalenka mais on n'est pas obligé...
WTA - Pékin

Iga Swiatek ne vise pas Aryna Sabalenka mais on n’est pas obligé de la croire : « Que l’on soit numéro 1 ou 2 mondiale, cela ne change rien. Ce ne sont que des chiffres »

Tête de série numéro 1 du WTA 1000 de Pékin en l’ab­sence d’Aryna Sabalenka, Iga Swiatek a répondu aux ques­tions de la presse avant son entrée en lice en Chine. 

Notamment inter­rogée sur la possi­bi­lité de reprendre la place de numéro 1 mondiale à la Biélorusse, la Polonaise a préféré botter en touche. 

« Eh bien, je dirais que c’est toujours quelque chose qui reste en arrière‐plan, mais ce n’est pas vrai­ment mon objectif prin­cipal. Je sais déjà que penser au clas­se­ment n’est pas la bonne approche, que l’on soit n° 2 ou n° 1. Ce ne sont que des chiffres. Mais cela ne change rien au fait qu’il faut ressentir le tennis et se concen­trer sur l’amé­lio­ra­tion sur le court, puis les résul­tats suivront. Je ne me concentre donc pas là‐dessus. C’est sûr que la situa­tion est diffé­rente de l’année dernière, où je n’ai pas vrai­ment pu défendre ma place de numéro 1, ni la mériter. Oui, je suis vrai­ment heureux d’être ici et de pouvoir concourir et me battre pour ça. »

Publié le vendredi 26 septembre 2025 à 17:41

