Tête de série numéro 1 du WTA 1000 de Pékin en l’absence d’Aryna Sabalenka, Iga Swiatek a répondu aux questions de la presse avant son entrée en lice en Chine.
Notamment interrogée sur la possibilité de reprendre la place de numéro 1 mondiale à la Biélorusse, la Polonaise a préféré botter en touche.
« Eh bien, je dirais que c’est toujours quelque chose qui reste en arrière‐plan, mais ce n’est pas vraiment mon objectif principal. Je sais déjà que penser au classement n’est pas la bonne approche, que l’on soit n° 2 ou n° 1. Ce ne sont que des chiffres. Mais cela ne change rien au fait qu’il faut ressentir le tennis et se concentrer sur l’amélioration sur le court, puis les résultats suivront. Je ne me concentre donc pas là‐dessus. C’est sûr que la situation est différente de l’année dernière, où je n’ai pas vraiment pu défendre ma place de numéro 1, ni la mériter. Oui, je suis vraiment heureux d’être ici et de pouvoir concourir et me battre pour ça. »
Publié le vendredi 26 septembre 2025 à 17:41